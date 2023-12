Am Sonntag gegen 17.00 Uhr kam es nach Abpfiff eines Kreisligaspiels zwischen den Fußballmannschaften des RWS Lohberg und TSV Bruckhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Dinslaken (ots) - Das Spiel fand auf der Sportanlage an der Industriestraße in Dinslaken statt.



Beim Eintreffen der Polizei war die gemeldete Schlägerei bereits beendet. Die Spieler der beiden Mannschaften befanden sich schon in separaten Umkleidekabinen.



Schon während des Spiels soll es zwischen zwei konkurrierenden Spielern wiederholt zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Später in der Umkleide sei der Streit dann körperlich ausgetragen worden.



Der 40-jährige Trainer des TSV Bruckhausen wollte die beiden Streit-Parteien trennen und wurde von zwei Gegenspielern wiederholt mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.



Ein Spieler des RWS Lohberg gab gegenüber der Polizei an, vom 40-jährigen Trainer der gegnerischen Mannschaft mit der flachen Hand geschlagen worden zu sein.



Die Ermittlungen der Polizei dauern an.



