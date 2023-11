Am Donnerstag gegen kurz vor 11 Uhr ereignete sich auf der Willi-Brandt-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 39-jähriger Mann aus Dinslaken leite Verletzungen zuzog.

Dinslaken (ots) - Der 39-Jährige befuhr mit seinem leeren Containerfahrzeug gegen 10.58 Uhr die Willi-Brand-Straße (B8) in Fahrtrichtung Wesel.

An der Eisenbahnunterführung kam er mit dem ausgefahrenen Haken gegen die Eisenbahnbrücke, wobei die Fahrerkabine gegen die die Betondecke der Unterführung gedrückt wurde. Die Fahrerkabine wurde dabei stark beschädigt.



Der Lkw-Fahrer verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht.



Die Bergung des Lkw gestaltete sich schwierig, weshalb es in der Folge zu mehrstündigen Verkehrsstörungen kam.



Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell