null.

Dinslaken (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich an der Karl-Heinz-Klingen Straße / Sterkrader Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriger Junge leichte Verletzungen erlitt.

Der Fahrer des beteiligten Mercedes fuhr später weg.



Wir berichteten:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5672067



Nach einem in den Zeitungen abgedruckten Zeugenaufruf meldete sich der Fahrer des Mercedes am späten Donnerstagabend bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken.



Der 57-jährige Mann aus Dinslaken schilderte, dass er nach dem Unfall mit dem Jungen gesprochen habe und dieser angab unverletzt zu sein.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf folgendes hin:



Im Rahmen von Verkehrsunfällen ist eine rechtswirksame Einigung mit einem Kind nicht möglich bzw. rechtlich bindend.

Für eine Einigung ist es erforderlich, dass eine erziehungsberechtigte erwachsene Person oder die Polizei hinzugezogen wird.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell