Die Polizei sucht Hinweise auf einen Autofahrer, der am Mittwoch einen achtjährigen Jungen angefahren hat.

Dinslaken (ots) - Der Junge war gegen 07.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße in Richtung Oberhausener Straße unterwegs. Als er die Sterkrader Straße bei "grün" an der Ampel überqueren wollte, ist von rechts ein schwarzer Mercedes gekommen und hat ihn angefahren. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann im Auto habe ihm von der Straße geholfen, aber keine Personalien bei dem Jungen hinterlassen.



Der Mercedes-Fahrer ist ca. 30 Jahre alt, hatte lockige, dunkle Haare und trug einen brauen Anzug.



Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell