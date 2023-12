Am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr betraten zwei Männer eine Bäckereifiliale an der Voerder Straße und forderten unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kasse.

Dinslaken (ots) - Nachdem die 56-jährige Angestellte die Kasse geöffnet hatte, griff einer der Täter hinein und entnahm daraus einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.



Beide Täter flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.



Die 56-jährige Angestellte erlitt eine Verletzung am Finger, deren Ursache derzeit ungeklärt ist.



Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.



Beide Täter waren bei der Tatausführung maskiert und trugen Handschuhe.



Die Kriminalpolizei hat noch am Nachmittag die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Diese dauern derzeit an.



Sachdienliche Hinweise werden unter 02064-622-0 entgegen genommen.



