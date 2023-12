Am Dienstagmittag kam es zu einem Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale in Oberlohberg.

Dinslaken (ots) - Gegen 13.30 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Bäckerei an der Dorfstraße.



Unter Vorhalt eines Messers fordert einer der Täter von einer Mitarbeiterin die Tageseinnahmen aus der Kasse.

Nachdem der Täter das Geld aus der Kasse entnommen hatte flüchteten beide in unbekannte Richtung.



Die Mitarbeiterin der Bäckerei wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt und rief im Anschluss die Polizei.



Die Fahndung nach den Tätern läuft derzeit noch. An den Fahndungsmaßnahmen ist auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.



Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



1. Täter - männlich, ca. 20-25 Jahre alt, graue Jogginghose, schwarze Winterjacke, Kapuze auf dem Kopf



2. Täter: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, grüne Jacke mit Kapuze auf dem Kopf, langes silbernes Messer



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02064-622-0 oder aktuell über die 110.



