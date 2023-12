Am Freitagmittag kam es zu einem Raub auf eine Lottoannahmestelle in Hiesfeld.

Dinslaken (ots) - Gegen 13.40 Uhr betrat ein männlicher Einzeltäter eine Lottoannahmestelle auf der Sterkrader Straße.

Er lief hinter die Theke, schubste eine 56-jährige Angestellte gegen ein Regal und bedrohte sie mit der erhobenen Faust.

Danach ließ er sich die Kasse öffnen und entnahm einen bislang nicht bezifferten Bargeldbetrag.

Anschließend flüchtete der Täter über die Sterkrader Straße in Richtung Ziegelstraße / Karl-Heinz-Klingen-Straße.



Die sofort eingeleiteten intensiven Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



männlich, Mitte 40, ca. 180-190 cm, kräftige Statur, schwarzes Haar, 3-Tage-Bart, schwarze Hose, schwarze Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken



Die 56-jährige Angestellte stand unter Schock, blieb nach ersten Erkenntnissen aber körperlich unverletzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Diese dauern derzeit an.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden (Tel.: 02064-622-0)



