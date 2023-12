Die Polizei sucht Hinweise, um eine Fahrerflucht vom Donnerstag (21.12.) aufzuklären.

Dinslaken (ots) - Gegen 07.30 Uhr hat in der Straße Rubberskath eine weiße Sattelzugmaschine (von Volvo) mit einem blauen Auflieger (mit weißer Aufschrift) ein Auto beschädigt.



Laut Zeugen soll der LKW aus Richtung Kurt-Schumacher-Straße gekommen und dann auf die Straße Rubberskath eingebogen sein. Auf dem Anhänger stand ein Schriftzug wie "Diser" oder "Dismer".



Bei dem beschädigten Wagen handelt es sich um einen grauen VW-Passat, der ordnungsgemäß in einer Parkbucht stand.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.



(BH, 231221-1010)



