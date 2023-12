Am Freitag, den 22.12.2023 gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der Bergerstraße (L 462) in Höhe der Autobahnauffahrt "Dinslaken Nord" ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden.

Dinslaken (ots) - Eine 51-jährige Niederländerin befuhr mit ihrem 52-jährigen Ehemann die Bergerstraße in Richtung Dinslaken und beabsichtigte nach links auf die Auffahrt zur BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen aufzufahren.



Eine 30-jährige Duisburgerin kam dem niederländischen Ehepaar mit ihrem Suzuki Swift auf der Bergerstraße entgegen. Nach eigenen Angaben schätzte die 51-Jährige den Abstand der entgegenkommenden und bevorrechtigten 30-Jährigen falsch ein, so dass es im Bereich der Anschlussstelle zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.



Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen leicht. Der 52-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt.



Rettungswagen brachten alle Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Die Unfallaufnahme wurde durch anhaltenden Starkregen erschwert.



