Am vergangenen Montag kam es gegen 18.45 Uhr zum Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bislicher Straße.

Hamminkeln (ots) - Die sechs Bewohnerinnen und Bewohner blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Das Wohnhaus war durch den Brand nicht bewohnbar, der entstandene Sachschaden liegt im 6-stelligen Bereich.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben mit hoher Wahrscheinlichkeit einen technischen Defekt an einem elektronischen Gerät in einem Hauswirtschaftsraum des ersten Obergeschoss als Brandursache.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell