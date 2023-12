Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Wilhelmstraße in Hünxe ein Verkehrsunfall bei dem sich ein 19-jähriger Mann aus Bottrop leicht verletzte.

Hünxe (ots) - Der 19-Jährige war gegen 23.15 Uhr mit seinem Auto auf der Wilhelmstraße, aus Richtung Berger Straße in Fahrtrichtung Dinslakener Straße unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.



Das Auto geriet nach rechts in den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.



Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht, seine beiden Beifahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.



Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf Betäubungsmittelkonsum bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer.

Ihm wurde auf der Polizeiwache in Dinslaken eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.



Das Auto des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



