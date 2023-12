47475 Kamp-Lintfort / 45145 E.-Frohnhausen: Am Freitagmorgen (1. Dezember) meldete ein 61-jähriger Kamp-Lintforter der Polizei, dass sein Pkw augenscheinlich aufgebrochen und daraus zwei Pedelecs sowie Werkzeug gestohlen worden seien.

Kamp-Lintfort (ots) - Durch angebrachte GPS-Tracker wurden die Zweiräder in einem mutmaßlichen Tatfahrzeug geortet. Das Fahrzeug wurde in Essen sichergestellt.



In der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember brachen unbekannte Tatverdächtige den geparkten Ford Transit des 61-Jährigen an der Pestalozzistraße in Kamp-Lintfort auf. Aus dem Innenraum stahlen die Unbekannten zwei Pedelecs (Cube) sowie zahlreiches Werkzeug. Da der 61-jährige Kamp-Lintforter an den beiden Pedelecs GPS-Tracker angebracht hatte, versuchte er seine Fahrräder zu orten. Gegen 9:30 Uhr lokalisierte er seine Räder in Essen. Die herbeigeeilten Polizisten suchten mit dem Ortungsergebnis an der Hamburger Straße in Essen und bemerkte einen verdächtigen geparkten Pkw. In einem schwarzen Audi A6 lagen zwei Fahrräder unter einer Decke. Außerdem fanden die Beamten eine Vielzahl von Werkzeugen in dem Fahrzeug, bei dem es sich mutmaßlich um das gestohlene Werkzeug handelt.



Zudem stellten die Polizisten über polizeiliche Systeme fest, dass die Kennzeichen, die an dem Audi angebracht waren, nicht diesem Auto zuzuordnen sind. Nach aktuellen Ermittlungen, handelt es sich bei den Kennzeichen vermutlich um Fälschungen.



Der Audi A6 samt Pedelecs und Werkzeug wurde sichergestellt. Die Polizei Wesel ermittelt u.a. wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.



Wenn Sie im Tatzeitraum an dem Parkplatz an der Pestalozzistraße in Kamp-Lintfort etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des Audis an der Hamburger Straße in Essen-Frohnhausen geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen oder unter der 02842-9340 bei der Polizei Wesel (Polizeiwache West in Kamp-Lintfort). /RB