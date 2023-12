Die Polizei informiert in der Vorweihnachtszeit auf Weihnachtsmärkten über Taschendiebstähle und Betrugsmaschen.

Kamp-Lintfort/Moers/Voerde (ots) - Die Kolleginnen und Kollegen gehen über die Märkte und sprechen gezielt Besucherinnen und Besucher an, deren Taschen und Portemonnaies nicht oder schlecht vor Taschendieben geschützt sind.



Viele Menschen verstauen ihre Wertsachen auch in Rucksäcken. Auch da haben Taschendiebe leichtes Spiel.



Neben Gesprächen gibt es für die Bürgerinnen und Bürger Info-Material mit vielen Tipps. Wertsachen immer am Körper verstauen: Zum Beispiel in den Innentaschen der Jacke oder den Rucksack vor Bauch und Brust tragen und nicht auf dem Rücken.



- Freitag, 08.12.2023, 16. - 18.00 Uhr, Kamp-Lintfort, Zechenpark,

Weihnachtsmarkt.



- Freitag, 08.12.2023, 13. - 15.00 Uhr, Moers, Innenstadt,

Weihnachtsmarkt



- Samstag, 16.12.2023, 15.30 - 17.30 Uhr, Voerde, Weihnachtsmarkt



Die Polizei wünscht eine schöne und sichere Vorweihnachtszeit!



