In der Nacht von Sonntag, den 17.12.2023, auf Montag, den 18.12.2023, stahlen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 Uhr und 06:15 Uhr einen Traktor von einem Unterstand an der Saalhoffer Straße.

Kamp-Lintfort (ots) - Bei dem gestohlenen Traktor handelt es sich um ein landwirtschaftliches Zugfahrzeug der Marke John Deere mit dem Kennzeichen WES-W6125.



Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934-0 entgegen.



