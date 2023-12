Unbekannte Täter sind an diesem Wochenende 13 Mal in Häuser oder Wohnungen im Kreis Wesel eingebrochen.

Kreis Wesel (ots) - Allein in Wesel waren die Täter in sechs Fällen erfolgreich.



Im Eckweg in Wesel hebelten Unbekannte die Haustür zu einer Doppelhaushälfte auf. Sie dursuchten sämtliche Räume und nahmen unter anderem Bargeld mit. Auch in eine weitere Doppelhaushälfte in der Straße brachen die Täter ein.



In der Straße Färberskamp brachten die Täter in ein Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Sie nahmen Schmuck, Bargeld und eine Armbanduhr mit.



In Dinslaken gab es über das Wochenende insgesamt vier Einbrüche. In einem Fall brachen die Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Ursulastraße ein. Dabei drangen sie in Wohnungen im Erdgeschossen und in der 1. Etage, in Kellerräume sowie auf dem Dachboden ein. Was ist Täter alles genau mitgenommen haben, ist bis jetzt noch nicht bekannt.



Die Polizei informiert, wie Sie ihre Wohnung oder Haus schützen:



Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es auf der Homepage:

https://www.k-einbruch.de/



Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell