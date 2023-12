Die ersten Türchen des Adventkalenders sind geöffnet und Weihnachten ist spürbar nah.

Wesel (ots) - Wie groß ist die Vorfreude auf das erste eigene Handy und wie ernüchternd kann es sein, wenn die einst glücklichen Kinderaugen mit den im Schulchat erhaltenen Bildern und Videos grenzenlos überfordert sind.



Das Kriminalkommissariat 11 der Kreispolizeibehörde Wesel beschäftigt sich unter anderem mit der Bearbeitung von Sexualdelikten.



So vielfältig und folgenschwer dieser Bereich auch ist, fällt eine Absurdität immer häufiger auf.

Rund 40% der TäterInnen bei der Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Schriften, sind Kinder und Jugendliche selbst.



Das Fatale, die Verbreitung sowie der Besitz von Kinderpornografie ist seit dem 01.07.2021 ein Verbrechenstatbestand geworden.



Grundsätzlich sind alle Bild-/Videodateien von sexuellen Handlungen an, mit oder vor einem Kind Kinderpornographie - auch in Form eines Stickers!



Das Unrechtbewusstsein für die Verbreitung solch vermeintlich harmloser Sticker in Klassenchats ist nahezu nicht vorhanden.



Stellt man sich die vielen enorm großen WhatsApp-Gruppen der Kinder und Jugendlichen vor, bedeutet das jede Menge Beschuldigte, sofern auch nur ein Nutzer einen solchen Sticker teilt.



Die Konsequenzen sind enorm, nicht zuletzt für die Eltern.



Aus diesem Grund sind Eltern in der Pflicht die Medienkompetenz ihrer Sprösslinge zu fördern.



Entsprechendes Material sollte dem Seitenbetreiber, der Polizei oder den Meldestellen wie z.B.



hotline@jugendschutz.net oder www.internet-beschwerdestellen.de



gemeldet werden.



Des Weiteren ist es wichtig mit den Kindern über die Umstände und das Erlebte zu sprechen.



Auch andere Sticker mit inkriminierten Inhalten wie Hakenkreuze, gewaltverherrlichende Darstellungen und Pornographie gehören nicht in Kinderhände und führen in Teilen schon beim Besitz zu einer Straftat.



Gute Aufklärung zu diesem und vielen weiteren Themen bietet Ihnen die Broschüre "Online Tipps für Groß und Klein", welche Sie kostenfrei bei ihrer Polizeidienststelle erhalten oder im Reiter Medienangebot auf der Internetseite www.polizei-beratung.de downloaden können.



Für Rückfragen und Beratungen stehen ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der polizeilichen Kriminalprävention im Kreis Wesel unter der Rufnummer 0281-107-4420 zur Verfügung.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell