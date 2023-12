Am Montagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, wurden der Kreispolizei 40-50 Traktoren auf der A57 gemeldet.

Wesel (ots) - Die Fahrzeuge fuhren nebeneinander von Goch in Richtung Moers.

Hier kam es zu Verkehrsbehinderungen.



Die Polizei lotste die Traktoren am Autobahnkreuz Kamp-Lintfort von der Autobahn.



Auf der Nordtangente nahmen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten die Personalien der Traktorfahrer auf. Hier zählten die Kräfte am Ende 76 Traktoren.



Gegen 18.19 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis, dass im Bereich Gewerbegebiet Grenzstraße in Voerde 9 Traktoren stehen.



Nach Personalienfeststellung und Gesprächen vor Ort setzte sich der Konvoi in Richtung Dinslaken in Bewegung.



Ein beabsichtigtes Auffahren auf die A3 wurde durch die Polizei untersagt und befolgt. In der Spitze schwoll der Konvoi auf 26 Fahrzeuge an.



Gegen 18.34 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmende ca. 30-40 Traktoren auf der A40, die nebeneinander fuhren.



Die Fahrzeuge fuhren von Venlo in Richtung Duisburg.



Die Polizei lotste die Traktoren an der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn von der Autobahn.



Auf der Niederrheinallee nahmen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten die Personalien der Traktorfahrer auf.



Hier zählten die Kräfte am Ende 20 Traktoren.



Die Polizei begleitete die Konvois mit starken Kräften, stellte Personalien fest und nahm zur weiteren rechtlichen Bewertung Kontakt mit den Staatsanwaltschaften Kleve / Moers und Duisburg auf.



Vereinzelt wurden Transparente mit thematischem Bezug zu Agrarkürzungen gezeigt.



Es kam nach ersten Erkenntnissen zu keinen Unfällen und es wurde niemand verletzt.



Gegen 21.10 Uhr hatten sich alle Konvois aufgelöst.



