Am Sonntagmittag kam es in einem Bus zu einem Streit, der sich später auf der Homberger Straße fortsetzte.

Moers (ots) - Gegen 13.15 Uhr gerieten ein 53-jähriger Mann aus Duisburg und ein 67-jähriger Mann aus Bielefeld in der Buslinie 911, in Höhe des Gesundheitsamtes auf der Mühlenstraße, in einen Streit.



Im weiteren Verlauf stiegen die beiden Männer am Bahnhof aus dem Bus aus.

Hier kamen zwei Bekannte des 67-Jährigen hinzu und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Cuttermesser und ein Holzknüppel zum Einsatz gekommen sein sollen.



Der 67-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Ein Verwandter des 67-Jährigen, ein 43-jähriger Moerser, erlitt eine Schnittverletzung im Gesicht.

Der 53-jährige Duisburger klagte über Schmerzen am Rücken.

Ein weiterer an der Auseinandersetzung beteiligter Mann entfernte sich vor Eintreffen der eingesetzten Polizisten.



Da der 53-jährige Duisburger stark alkoholisiert war, entnahm ihm eine Ärztin auf der Wache Süd (Moers) eine Blutprobe. Danach musste der Mann zur Ausnüchterung im Gewahrsam bleiben.

Er hatte zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei.



Die Tatmittel (Holzknüppel und Cuttermesser) wurden sichergestellt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung unter der Rufnummer 02841-171-0



