In der Zeit von Donnerstagabend, 20:30 Uhr und Freitagmorgen, 07:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Geländewagen von der Mozartstraße.

Moers (ots) - Das Fahrzeug der Marke Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen MO-D505 war vor einer Hauseinfahrt abgestellt worden.



Der schwarze Geländewagen mit schwarzen Felgen hatte einen Unfallschaden an der Vorderseite und einen Aufkleber der Firma "Drifte" am Heck.



Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 - 171 0 entgegen.



