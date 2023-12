Unbekannte Täter sind am Heiligabend zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Zahnstraße eingebrochen.

Moers (ots) - Sie hebelten eine Balkontür auf und gelangten so in eine Wohnung. Dort durchsuchten sie alle Räume.



Sie montierten zwei Tresore ab, in einem befand sich Bargeld und eine EC-Karte. Die Täter nahmen auch einen Autoschlüssel mit.



Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841-171-0.



