Am Mittwoch (6.

Moers (ots) - Dezember 2023), gegen 5.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Kaldenhausener Straße in Vennikel ein.



Bilder einer Überwachungskamera zeigten zur Tatzeit zwei dunkel gekleidete maskierte Personen.



Ersten Erkenntnissen nach hebelten die Täter eine rückwärtig gelegene Tür auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum.



Hier entwendeten sie eine Vielzahl an Zigaretten und entkamen unerkannt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Kaldenhausener Straße gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, unter 02841-171-0.



