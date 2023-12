Das Format des NRW-Innenministeriums "Coffee with a Cop" (Kaffee mit einem Polizisten) macht an verschiedenen Orten in ganz NRW Halt.

Moers (ots) - Dieses Mal auf dem Neumarkt in Moers.



Bürgerinnen und Bürger können in entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch kommen.



In der heutigen schnelllebigen Zeit nehmen wir uns gerne die Zeit, um mit Ihnen zu sprechen.



Dazu gibt es an einem Oldtimer-Truck Kaffee, Kakao, Tee oder für die ganz Kleinen einen Milchschaum.



Egal ob es nur eine einfache Frage oder ein Hinweis ist, eine Sorge oder vielleicht sogar der Berufswunsch - wir sind für alles ansprechbar.



Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, sprechen Sie uns an! Das Konzept ist dabei nicht neu- und trotzdem ein Novum für die Polizei in Nordrhein-Westfalen.



Ihre Daten fürs Event:



20. Dezember 2023 12.00 - 17.00 Uhr Neumarkt, Moers



Zu Gast von 13.00 - 14.00 Uhr:



Innenminister Herbert Reul



Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Hier bieten "Cops" schon seit einigen Jahren Bürgern einen Kaffee an.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell