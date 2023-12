Am Mittwochmorgen ereignete sich vor einem Einkaufsmarkt an der Hülsdonker Straße ein Körperverletzungsdelikt bei dem eine Angestellte Verletzungen erlitt.

Moers (ots) - Gegen 9.25 Uhr bettelte ein alkoholisierter 31-jähriger Mann vor dem Geschäft.

Eine 48-jährige Angestellte sprach den bettelnden Mann, der ein Hausverbot für das Geschäft hatte, an und bat ihn zu gehen.

Der 31-Jährige reagierte sofort aggressiv und beleidigte die 48-Jährige.

Danach zerschlug er eine Bierflasche und griff die Frau damit an.

Die Angestellte erlitt eine Schnittverletzung an der Hand.



Der 31-Jährige flüchtete im Anschluss über die Hülsdonker Straße in Richtung Innenstadt.



Als eingesetzte Polizisten den Mann antrafen reagierte er erneut hoch aggressiv.

Im Rahmen seiner Festnahme bedrohte er einen Polizisten mit dem Tode und beleidigte ihn rassistisch, wobei "Scheiss-Bullen-Ausländer-Schwein" nur eine von diversen Beleidigungen darstellte.



Der 31-jährige wohnungslose Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache Süd in Moers gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell