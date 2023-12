Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Verbandstraße in Repelen zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen eine Person lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Moers (ots) - Gegen 2.50 Uhr wurde durch die Notruffunktion eines Iphones an die Rettungsleitstelle ein Unfallgeschehen im Bereich der Verbandstraße gemeldet. Vor Ort wurde ein völlig zerstörtes Auto aufgefunden. In dem Fahrzeug befand sich ein bewusstloser 14-Jähriger aus Kamp-Lintfort. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Das Auto war nach ersten Erkenntnissen auf der Verbandstraße, aus Richtung Römerstraße kommend, in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort unterwegs. Hierbei kam es aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Im Fahrzeug wurden leere Flaschen alkoholhaltiger Getränke gefunden werden.



In der Nähe konnte ein 18-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn mit blutiger Kleidung angetroffen werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um den Beifahrer des verunfallten Fahrzeugs handelt.



Vor Ort wurden Hinweise auf drei weitere Fahrzeuginsassen bekannt. Durch Ermittlungen in den umliegenden Krankenhäusern konnten zwei 17- und 18-jährige Personen aus Neukirchen-Vluyn als weitere Insassen identifiziert werden. Sie wurden mit leichten Verletzungen aus dem Krankenhaus entlassen.



Der mutmaßliche Fahrzeugführer, ein 17-jähriger Kamp-Lintforter, war zunächst flüchtig. Er konnte jedoch im Rahmen einer wegen eines Anfangsverdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der fahrlässigen Körperverletzung richterlich angeordneten Durchsuchung am Mittag in der elterlichen Wohnung angetroffen werden.



Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen an der Unfallstelle übernommen und wird dabei von einem Unfallaufnahmeteam der KPB Kleve und einem Sachverständigen unterstützt. Die Verbandstraße war zwischen der B57 und der Willi-Brandt-Allee längerfristig gesperrt.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell