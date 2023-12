Am Dienstagnachmittag, versuchten mindestens zwei bislang unbekannte Täter gegen 17:39 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oderstraße einzubrechen.

Moers (ots) - Die Täter brachen zunächst eine Tür eines Gartenzauns auf und versuchten im Weiteren die Terrassentür der Erdgeschosswohnung gewaltsam zu öffnen.



Die 23- jährige Mieterin befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Wohnung und schreckte die Täter auf.

Ein Zeuge verständigte die Polizei.



Die Täter werden als männlich, mit kräftiger bis normaler Statur, einer davon dunkel gekleidet mit Mütze auf dem Kopf beschrieben. Ein Täter soll eine Brechstange in der Hand gehalten haben.



Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im Bereich der Oderstraße und Umgebung auf ein Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen "F-..." aufmerksam geworden sind oder die Angaben zu den Tätern machen können.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171-0 entgegen.



CD



