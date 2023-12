In der Zeit von Mittwoch (29.11.) 18 Uhr bis Donnerstag (30.11.) 8 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Straße Am Jungbornpark geparkten schwarzen Opel Meriva.

Moers (ots) - Wir berichteten:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5662599



Das geparkte Auto war durch den Unfall erheblich beschädigt worden.



Auch vom Unfallverursacher waren vor Ort Fahrzeugteile sichergestellt worden.

Nach Auswertung durch das Verkehrskommissariat dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Renault mit einem erheblichen Frontschaden handeln.



Hinweise bitte an die Polizeiwache West unter 02842-934-0.



