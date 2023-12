Die Polizei in Moers (KK21) sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrades.

Moers (ots) - Die Beamten stellten es bei einer Frau aus dem Drogenmilieu sicher. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike Marke Scott Skale 970-L in rot/schwarz.



Auf dem Fahrrad klebt der Aufkleber eines belgischen Händlers, Fietsen Pauwels (Profil de fietsspecialist) 3920Lommel/Belgien



Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.



