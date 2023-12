Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Samstag gegen 19.30 Uhr an einem Unfall beteiligt war.

Moers (ots) - Ein 22-Jähriger hatte zu dieser Zeit als Fußgänger die Düsseldorfer Straße in Höhe des Kirchweges an einer Fußgängerampel überquert. Eine Frau, die mit ihrem Pkw vom Kirchweg kam, bog mit ihrem Auto nach links auf die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Duisburg ab und übersah dabei den Mann.



Es kam zum Zusammenstoß und der 22-Jährige Duisburger stürzte. Die Frau hatte sich vergewissert wie es ihm ging und ist dann weitergefahren.



Durch den Zusammenstoß erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen. Die Frau soll Richtung Duisburg weiter gefahren sein. Sie war 170-180 cm groß, schlank und hatte braune Haare.



Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.



BH



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell