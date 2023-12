Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei sucht eine Zeugin, die am Montag (11.12.23) gegen 16.30 Uhr einen Unfall beobachtet hat.

Moers (ots) - Zu diesem Zeitpunkt kollidierten zwei Radfahrer an der Kreuzung Eichenstraße/ Joachimstraße in Moers. Ein 53-jähriger Mann aus Moers stürzte und verletzte sich leicht. Der 54-jährige andere Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte durch den anderen Mann aber ein wenig später auf dem Rad eingeholt werden.



Beide Männer beschreiben eine Passantin, die den Unfall beobachtet hat und als Zeugin in Frage kommt.



Diese Frau und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.



