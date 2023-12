Am Donnerstag ereignete sich um 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Rheinberger Straße ( L 137 ) in Moers.

Moers (ots) - Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinberg befuhr die Rheinberger Straße aus Moers kommend in Fahrtrichtung Rheinberg. In Höhe der Frietstraße

kam er außerhalb der geschlossenen Ortschaft aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Schwerverletzte wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er nachmittags verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 137 zwischen der Kreuzung Reitweg und der Einmündung Alte Landstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Essen und ein Sachverständiger wurden zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Gegen 17:45 Uhr wurde die Verkehrssperrung wieder aufgehoben.



