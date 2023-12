Am Sonntagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, passierte ein 27- jähriger Fußgänger aus Moers den Gehweg an der Grundstücksausfahrt einer Sparkassenfiliale an der Zwickauer Straße.

Moers (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in diesem Moment aus jener Grundstückeinfahrt heraus und touchierte dabei mit seiner Fahrzeugfront den 27- Jährigen. Dieser kam zu Fall, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den Verletzten zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.



Der Moerser wurde ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen oder silberfarbenen 1er BMW mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben, der mit einem männlichen Fahrer besetzt gewesen sein soll. Dieser entfernte sich nach dem Zusammenstoß zunächst auf die Jahnstraße und weiter in Richtung Bismarckstraße.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171-0 entgegen.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell