null.

Moers (ots) - In der Nacht zum Dienstag versuchten zwei bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Hainbuchenstraße aufzusprengen.



Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 01:50 Uhr einen lauten Knall und verständigte daraufhin die Polizei, die die Täter nicht mehr antreffen konnte.



Die Täter sollen männlich, ca. 185-190 cm groß, und bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke und einem schwarzen Kaputzenpullover gewesen sein.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171-0 entgegen.



CD



