Zwei unbekannte Täter sind in eine Wohnung Am Domacker eingebrochen, während die Bewohnerin noch anwesend war.

Moers (ots) - Am Montag gegen 17.14 Uhr bemerkte eine 64-jährige Frau Geräusche in ihrer Wohnung. Sie ging aus dem Arbeitszimmer in den Flur der Wohnung.

Dort bemerkte sie zwei Männer. Einer durchsuchte ihre Handtasche, die andere Person kam aus dem Schlafzimmer.



Daraufhin flüchtete die Frau über den Hausflur des Mehrfamilienhauses zu ihrer Nachbarin und informierte die Polizei.



Die Täter kamen und flüchteten auch wieder über den Balkon der Wohnung.



Die Frau konnte die Täter folgendermaßen beschreiben:



1. Mann:



ca. 1,75 m groß, schlank, schwarze Maske, jung.



2. Mann:



ca. 1,60 m groß, normale Figur, schwarze Maske, jung.



Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell