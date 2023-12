In Neukirchen-Vluyn kam es am Donnerstag zwischen 17.45 und 19.30 Uhr zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen und einem Einbruchsversuch.

Neukirchen-Vluyn (ots) - Auf der Wichernstraße stiegen zwei Männer über eine Garage in den rückwärtigen Garten eines Eckhauses. Hier bemerkten sie eine Überwachungskamera und flüchteten.



Die Männer hatten eine normale Statur und kurze dunkle Haare. Einer trug eine schwarze Jacke mit hellem Reißverschluss und eine helle Hose mit weißen Schuhen. Der andere trug eine helle Jacke und dunkle Hose.



Auf der Emil-Schweitzer Straße brachen Unbekannte durch aufhebeln bzw. einschlagen eines Fensters in zwei Häuser ein und durchwühlten sämtliche Räume.



Auf der Kreuzstraße brachen Unbekannte durch aufhebeln eines Fensters in ein Reihenhaus ein, wo sie die Räume durchwühlten.



Auf der Schubertstraße brachen Unbekannte durch aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02841-171-0 bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell