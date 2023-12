Seit dem Abend wird die 83-jährige Marta Helga Misch aus Neukirchen-Vluyn vermisst.

Neukirchen-Vluyn (ots) - Der letzt Kontakt zu Frau Misch bestand am gestrigen Mittwoch gegen 18 Uhr.



Nach Würdigung der vorgefundenen Wohnsituation wird davon ausgegangen, dass die Vermisste erst seit wenigen Stunden ihren gewohnten Lebensbereich auf der Hochstraße verlassen hat.



Aufgrund von Vorerkrankungen ist nicht auszuschließen, dass die Vermisste sich in hilfloser Lage / einer Notlage befinden könnte.



Zu einem täglichen Telefonat mit der Tochter kam es heute um 18 Uhr bereits nicht mehr.



Frau Misch wird wie folgt beschrieben:



- circa 165 groß

- untersetzte Figur

- trägt vermutlich eine blaue Strickjacke

- Fährt oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln



Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen?



Hinweise bitte über die 110 oder an die Polizeiwache in Moers, unter der Rufnummer 02841-171-0.



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





