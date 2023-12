In der Zeit von Mittwoch (29.11.) 18 Uhr bis Donnerstag (30.11.) 8 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Straße Am Jungbornpark geparkten schwarzen Opel Meriva.

Repelen (ots) - An dem geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite.

An der Unfallstelle lagen diverse Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs.



Ein Zeuge gab an, dass er am frühen Donnerstagmorgen (gegen 5 Uhr) Geräusche aus dem Bereich der Straße wahrgenommen habe.



Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden (Telefon: 02842-934-0).



