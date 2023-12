Am Donnerstagmorgen kam es auf der L137 in Rheinberg zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Menschen Verletzungen erlitten.

Rheinberg (ots) - Gegen 6.25 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Rheinberg mit ihrem Auto die L137 (Ortsumgehung Rheinberg) aus Xanten kommend in Fahrtrichtung Moers.

Am Abzweig L155 bog die 27-Jährige nach links auf die L155 in Richtung Kreisverkehr Melkweg ab.



Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 32-jährigen Mannes aus Wesel, der die L137 in Richtung Xanten befuhr.



Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto des 32-Jährigen gegen das Auto eines 48-jährigen Mannes aus Rheinberg geschleudert, der mit seinem Auto auf der L155, an der Einmündung zur L137 stand.



Die 27-jährige Rheinbergerin und ihr 31-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere, aber nach derzeitigem Kenntnisstand keine lebensgefährlichen Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.



Der 32-jährige Weseler wurde leicht verletzt.



Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.



Die L137 war zwischen der B510/An der Neuweide und der Xantener Straße für mehrere Stunden vollgesperrt.

Auch die Zufahrt vom Kreisverkehr an der Feuerwache Melkweg auf die L155 war von der Sperrung betroffen.

Polizisten leiteten den Verkehr ab.



Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.



