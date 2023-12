Die Polizei sucht eine weitere Zeugin, um eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Pöttekamp aufzuklären.

Schermbeck (ots) - Am 23.11.2023 hat dort ein Mann um ca. 16.45 Uhr mit einem silberfarbenen Auto mit Anhänger einen parkenden Wagen beschädigt.



Eine Zeugin hatte das gesehen und entsprechende Angaben gemacht. Jetzt sucht die Polizei noch eine zweite Zeugin, die den Unfall beobachtet hat.



Dabei soll es sich um eine Frau auf einem Fahrrad mit grüner Jacke handeln.



Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.



