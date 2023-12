In der Nacht vom 21.12. auf den 22.12.2023 kam es zu einem Diebstahl eines E-Mountainbikes auf der Dinslakener Landstraße.

Wesel (ots) - Der 25-jährige Weseler verschloss sein Rad mittels Faltschloss und befestigte dieses an einer Straßenlaterne, unmittelbar vor der Hausnummer 7. Als der 25-Jährige am Freitagmorgen zurückkehrte, stellte er lediglich den Laternenmast fest. Vom E-Bike und Schloss fehlte jede Spur.



Bei dem E-Bike handelt es sich um ein blau-günes Mountainbike "Copperhead Evo 2" der Marke "Bulls". Das Rad verfügt über eine 10-Gang Kettenschaltung & 27,5 Zoll Räder. Zum Zeitpunkt des Verschwindens der Akku des E-Bikes noch am Rad montiert.



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wesel unter 0281-107-0 in Verbindung zu setzen.



