In der Zeit von Dienstag (5.

Wesel (ots) - Dezember 2023), 16.50 Uhr bis Mittwoch (6. Dezember 2023), 8 Uhr drangen Unbekannte in die Geschäftsräume der Caritas auf der Friedenstraße ein.



Der / die Täter gelangten vermutlich durch eine Garage in den Verkaufsraum. Hier hebelten sie eine Tür zur Küche auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.



Zur Beute konnten bei Sachverhaltsaufnahme noch keine konkreten Angaben gemacht werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Diese dauern derzeit an.



Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel zu melden (Tel.: 0281-107-0).



