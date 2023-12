Im Zeitraum vom 23.12.2023, 00.00 Uhr, bis zum 24.12.2023, 08.50 Uhr, kam es an der Ackerstraße in Wesel-Feldmark zu einem Einbruch in ein Kulturzentrum, das durch eine ezidische Gemeinde, sowie mehrere Vereine genutzt wird.

Wesel (ots) - Unbekannte hebelten eine Terassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Gebäudes. Es ist bislang unklar, ob etwas gestohlen wurde.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Wesel unter 0281-107-0 zu melden.



