Am 15.12.2023 kam es in Wesel in insgesamt sechs bekannt gewordenen Fällen zu Einbrüchen in Einfamilienhäusern.

Wesel (ots) - Betroffen waren Einfamilienhäuser in den Ortsteilen Feldmark, Lackhausen und Obrighoven. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln von Terrassentüren oder Fenstern in die Häuser an der Grünstraße, Brügger Straße, der Graf-von-Stauffenberg-Straße, dem Eckweg und der Straße Am langen Reck. In den Häusern wurden die Räumlichkeiten durchsucht und in einem Fall Schmuckstücke entwendet. In den anderen Fällen liegen noch keine Erkenntnisse über entwendetes Diebesgut vor.

Wer sachdienliche Angaben zu Auffälligkeiten bzw. auffälligen Personen im fraglichen Zeitraum machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0281-1071622 auf der Polizeiwache Wesel.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell