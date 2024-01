Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, Hinweise oder Videos, um zwei Brandschäden am Neujahrsmorgen (01.01.24)aufzuklären.

Wesel (ots) - In der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 08.30 Uhr sind durch Feuerwerkskörper insgesamt zwei Häuser an der Weseler Straße und Elbringer Straße in Büderich beschädigt worden.



Zeugen haben vier Jugendliche in Jogginghosen an einem der Häuser gesehen. Möglicherweise gibt es Videomaterial aus Überwachungskameras oder Menschen mit Hund haben bei ihrem morgendlichen Spaziergang etwas gesehen.



Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wesel unter Tel.: 0281 / 107-0.



