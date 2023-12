null.

Wesel (ots) - Am vergangenen Freitagvormittag kam es an der Kreuzung Emmericher Straße / Brüner Landstraße im Schepersfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein 19-jähriger Mann aus Raesfeld wartete gegen 11.20 Uhr verkehrsbedingt an der roten Ampel der Emmericher Straße in Fahrtrichtung Hagertownstraße.



Nachdem der Verkehr langsam anrollte, wechselte der 19-Jährige auf die dort beginnende Linksabbiegerspur.



Noch bevor er vollständig auf die Spur wechseln konnte, scherte ein bislang unbekannter Autofahrer weiter hinten aus, fuhr verbotener Weise über die Sperrfläche auf die Linksabbiegerspur und touchierte hierbei mit der rechten Fahrzeugseite das Auto des 19-Jährigen.



Der Wagen des Raesfelders wurde durch die Kollision schräg nach vorne rechts, gegen das Auto einer 21-jährigen Frau aus Hünxe gedrückt.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Brünen.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um ein weißes SUV (vermutlich Mercedes oder Audi), das an der rechten Front bzw. Seite beschädigt sein müsste.



Das Verkehrskommissariat bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02064-622-0.



