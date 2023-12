Am Morgen (11.12.2023) kam es gegen 8 Uhr auf der Oberndorfstraße in Höhe der Straße Am Feldtor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW.

Wesel (ots) - Ein 83- jähriger Mann aus Wesel befuhr die B8 von Voerde in Richtung Wesel und fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf einen verkehrsbedingt anhaltenden LKW auf. Der 83- Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein nahegelegenen Krankenhaus gebracht.



Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Oberndorfstraße in Fahrtrichtung Wesel gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.



Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf und sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 107 0 entgegen.



