Am 01.01.2024 gegen 03.15 Uhr ereignete sich auf der Rheinberger Straße (B 57) in Xanten-Birten ein Unfall, bei dem ein 25-jähriger Moerser leichte Verletzungen erlitt.

Xanten (ots) - Der 25-Jährige befuhr mit seinem Pkw die B 57 in Richtung Xanten. Kurz hinter der Einmündung "Zur Wassermühle" in Xanten-Birten überholte der 25-Jährige trotz Überholverbots einen 34-jährigen Xantener und dessen Beifahrerin. Dabei verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen VW Caddy und geriet ins Schleudern. Die Fahrt endete an einem Baum. Der 25-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.



Das Fahrzeug des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, da sich Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum ergaben.

Den Führerschein des 25-Jährigen stellten die Beamten sicher.



