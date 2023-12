In der Zeit vom 25.12.2023, ab 16:00 Uhr, bis zum 27.12.2023, 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus auf dem Ulmenweg in Xanten.

Xanten (ots) - Der oder die unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Kellertür in das Haus. Dort rissen der oder die Täter einen kleinen Wandtresor aus dem Mauerwerk und erbeuteten eine größere Summe Bargeld sowie Gold und Schmuck.



Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und übernahm die Spurensicherung. Gesucht werden nun Zeugen und Hinweisgeber, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Umgebung gesehen haben. Der oder die Täter sind vermutlich über den Zaun des Hauses geklettert, um an die rückwärtige Kellertür zu gelangen.



Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort: 02842-934-0.



(sw 231227-1522)



Kontakt für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell