Die Polizei sucht Hinweise zu einer Gruppe von Jugendlichen, die am Sonntag gegen 21.35 Uhr Eisbrocken gegen einen Bus geworfen haben.

Xanten (ots) - Der 52-jährige Busfahrer war mit seinen Fahrzeug auf der Heinrich-Lensing-Straße in Richtung Augustusring unterwegs.



In Höhe der Hausnummer 56 warfen Jugendliche mehrere Eisbrocken gegen die Frontscheibe des Busses. Dadurch entstand ein Riss in der Scheibe.



Der Fahrer bremste sofort den mit mehreren Fahrgästen besetzen Bus. Dabei ist zum Glück niemand verletzt worden.



Die Täter waren nach Zeugenangaben fünf bis zehn Jugendliche, welche dunkel gekleidet worden. Sie sind nach der Tat in Richtung Bahnhof geflüchtet.



Ein solches Verhalten ist kein Spaß, sondern dabei handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.



Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell