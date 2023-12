null.

Xanten (ots) - Am späten Samstagabend (9.12.2023) gegen 23 Uhr stellte eine 30-jährige Frau aus Xanten ihren schwarzen Mini Clubman unmittelbar vor der Einfahrt zum Parkplatz am Schützenhaus Fürstenberg ab.



Als sie gegen 3.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest.

Nach erster Einschätzung liegt der Schaden im hohen vierstelligen Bereich.



Im historischen Schützenhaus fand an diesem Abend / in der Nacht eine ü30-Party statt.



Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen bzw. Personen die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere Partygäste, sich unter der Rufnummer 02842-934-0 bei der Polizei in Kamp-Lintfort zu melden.



