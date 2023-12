Am Mittwoch,13.12.23, zwischen 13:30 Uhr - 13:40 Uhr, wurde eine 85-jährige in der Störtebekerstraße Opfer eines Trickdiebstahls.

Wilhelmshaven (ots) - Eine männliche Person, welche sich als Handwerker vorstellte, gab den Eintritt eines Wasserschadens in dem Mehrfamilienhaus vor und wurde daraufhin von der betagten Dame zur angeblichen Überprüfung des Wasserdrucks in die Wohnung eingelassen und in die Küche begleitet. Dort manipulierte die männliche Person ca. zehn Minuten am Wasserhahn und telefonierte währenddessen. Als der angebliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, stellte die 85-Jährige fest, dass im Schlafzimmer aufbewahrtes Bargeld fehlte.

Es ist anzunehmen, dass ein zweiter bislang unbekannter Täter durch die nicht vollständig geschlossene Wohnungstür in die Wohnung gelangte und das Schlafzimmer nach Wertsachen durchsuchte, während der andere Täter die Dame in der Küche ablenkte.

Den angeblichen Handwerker beschrieb die 85-Jährige wie folgt:

-dunkle Haare

-ca. 165cm groß

-normale Statur

-ca. 30 Jahre alt

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise und bittet verdächtige Wahrnehmungen, Hinweise zu der bzw. den Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise unter 04421-9420 mitzuteilen.

Die Täter arbeiten häufig mit einer Überrumpelungstaktik und lassen ihren potentiellen Opfern keine Zeit zum Nachdenken. Seien Sie jedoch kritisch und haben Sie keine Scheu, Ihre Tür wieder zu schließen! Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu! Für weitere Tipps und Hinweise wenden Sie sich gern an unser Beauftragte für Kriminalprävention, Polizeihauptkommissarin Katja Reents, unter 04421-942108 oder an den VKP (Verein zur Förderung kommunaler Prävention), Frau Teelke Battermann, unter 04421-7780942.